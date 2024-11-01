La ARMH califica de "lamentable" el proyecto final de resignificación de Cuelgamuros

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) valora como "lamentable" el proyecto final anunciado este martes por el Gobierno para resignificar el Valle de Cuelgamuros. La propuesta, seleccionada por medio de un concurso internacional de ideas convocado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana el pasado mes de abril, plantea un cambio estructural en el acceso al conjunto, eliminando la escalinata y construyendo en su lugar un gran soportal atravesado por un patio de 40 metros de diámetro.