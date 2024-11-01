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Armengol-Koldo: 61 mensajes en siete meses cuestionan la versión de la presidenta del Congreso

Armengol-Koldo: 61 mensajes en siete meses cuestionan la versión de la presidenta del Congreso

El último informe de la UCO destapa el intenso, continuo y familiar contacto entre ambos, que la exjefa del Gobierno balear ha negado en el Parlamento y en el Supremo

| etiquetas: armengol , koldo
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1 comentarios
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FunFrock #1 FunFrock
No va a salir a portada. Hay q tener autocritica, q significa q no salga nada a portada
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menéame