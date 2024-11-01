edición general
Aristóteles abrió un mejillón hace 2 000 años… y vio algo que seguimos estudiando hoy

Aristóteles abrió un mejillón hace 2 000 años… y vio algo que seguimos estudiando hoy

El filósofo griego los denominó μύες (myes) y describió con una precisión sorprendente una estructura que milenios después la ciencia identificaría como proteica: el biso, un conjunto de filamentos proteicos que segregan ciertos moluscos bivalvos para adherirse al sustrato y que históricamente se obtuvo de la nacra (Pinna nobilis) para producir tejidos conocidos como seda marina.

