Los argumentos para exigir la titularidad pública de la mezquita de Córdoba que el Gobierno obvia

El Ejecutivo ha tirado la toalla en la lucha por la propiedad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba a pesar de los informes, declaraciones y manifiestos que rechazan la titularidad eclesiástica del Patrimonio de la Humanidad. “Si hubiese voluntad política se solucionaría”, opina el portavoz de la Plataforma Mezquita de Córdoba....

4 comentarios
Amoniaco #1 Amoniaco
Musulmanes la codician como trofeo.
No es un espacio religioso, es un patrocinio español.
Ninguna fuerza extranjera tiene el derecho a nuestro patrimonio nacional.
satchafunkilus #3 satchafunkilus
#1 La iglesia católica es, literalmente, una fuerza extranjera.
calde #4 calde
Que recalifiquen, y con el beneficio que hagan una de juguete para ponerla en la plaza.
