Los argumentos para exigir la titularidad pública de la mezquita de Córdoba que el Gobierno obvia

El Ejecutivo ha tirado la toalla en la lucha por la propiedad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba a pesar de los informes, declaraciones y manifiestos que rechazan la titularidad eclesiástica del Patrimonio de la Humanidad. “Si hubiese voluntad política se solucionaría”, opina el portavoz de la Plataforma Mezquita de Córdoba....
| etiquetas: mezquita , iglesia , religión , laicismo , inmatriculación , patrimonio
No es un espacio religioso, es un patrocinio español.
Ninguna fuerza extranjera tiene el derecho a nuestro patrimonio nacional.