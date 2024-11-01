El argentino Javier Milei rechaza la visita de Netanyahu por preocupaciones políticas (EN)

El primer ministro Netanyahu planeaba viajar a Argentina después de su viaje a Estados Unidos, pero el presidente Javier Milei, un abierto partidario de Israel, pidió retrasarlo, citando las próximas elecciones parlamentarias y el temor a consecuencias políticas.
El premio Nobel Judío 2025 rechazando a Netahanyu??
Pero es que además Netanyahu correría el riesgo de ser detenido porque varios jueces han sacado autos contra él. Puede que Milei tampoco tenga capacidad para evitarlo?
Netanyahu, das verguenza.