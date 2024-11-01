edición general
El argentino Javier Milei rechaza la visita de Netanyahu por preocupaciones políticas (EN)

El primer ministro Netanyahu planeaba viajar a Argentina después de su viaje a Estados Unidos, pero el presidente Javier Milei, un abierto partidario de Israel, pidió retrasarlo, citando las próximas elecciones parlamentarias y el temor a consecuencias políticas.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Imaginemos el nivel que tiene que haber para que Milei rechace la visita de Netanyahu cuando Milei dijo que solo tendría dos aliados: EEUU e Israel
www.meneame.net/story/tajante-defensa-milei-netanyahu-soy-aliado-israe

El premio Nobel Judío 2025 rechazando a Netahanyu??
www.meneame.net/story/javier-milei-obtiene-premio-nobel-judio-2025
calde #4 calde
#1 Es my probable que hubiese manifestaciones en contra, y eso no es bueno justo antes de unas elecciones a las que ya llega mal.

Pero es que además Netanyahu correría el riesgo de ser detenido porque varios jueces han sacado autos contra él. Puede que Milei tampoco tenga capacidad para evitarlo?
Connect #5 Connect
Que vergüenza que un ferviente defensor tuyo, te tenga que decir "no vengas a mi casa porque la gente te odia y me complicas las cosas".

Netanyahu, das verguenza.
manzitor #3 manzitor
Y el psicópata (el de Israel por si alguien se confunde), no le ha soltado todo el protocolo de acusaciones antisemitas, de ir con Hamás y toda esa basura que hace con otros?
BertoltBrecht #2 BertoltBrecht
Le ha hecho ghosting? :troll:
