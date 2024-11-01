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Argentina: vuelo a la corrupción vandálica con los pilotos Milei

Argentina: vuelo a la corrupción vandálica con los pilotos Milei

El arco narrativo de la presunta corrupción mileista va desde la coima sistemática de 3% en las licitaciones de medicamentos descrita por el ex-íntimo amigo del Presidente, Diego Spagnuolo; la organización de una criptoestafa global; o el abuso de bienes del Estado y funcionarios que de buenas a primeras se lanzan a pagar miles y miles de dólares por vuelos privados. El sello de los Milei en casos tan variados de probable corrupción tiene un correlato en el ascenso de dos hermanos con traumática vida social y familiar, y exigua foja laboral.

| etiquetas: argentina , corrupción
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3 comentarios
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#2 Nasser
El payaso chorizo, una nueva atracción del Circo Argentino. :troll:
Cuidadín aquí tenemos al payaso Fahascal
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josde #1 josde
Pero si todo en argentina va como un tiro gracias a la motosierra de Milei.
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#3 laruladelnorte
la foto de Milei y Abascal con los pulgares hacia arriba dan mucha grima.
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menéame