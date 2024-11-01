Argentina saqueada por sus propios dueños

¿Qué país imagina la élite empresarial argentina? ¿Cómo ejerce su poder? ¿Existe un proyecto de desarrollo nacional o solo planes de negocios a medida de grandes grupos económicos? Estas preguntas recorren El país que quieren los dueños (Planeta, 2025), el reciente libro de Alejandro Bercovich y otros investigadores. Interrogantes que cobran otros tonos con la llegada al gobierno de Javier Milei, un vocero surgido de las entrañas de los grupos económicos que presenta a los empresarios como "héroes" y a la vez como "víctimas" del Estado.