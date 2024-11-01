edición general
3 meneos
2 clics

(Argentina): Revocan la condena contra el dirigente de izquierda Alejandro Bodart por sus tuits contra Israel y en favor de Palestina

El dirigente de izquierda Alejandro Bodart fue absuelto por de tuitear contra el Estado de Israel y en favor de Palestina. Bodart había sido absuelto en primera instancia, pero luego, cuando ese fallo fue apelado, fue condenado a 6 meses de prisión por discriminación. Ahora los jueces Elizabeth Marum, Marcelo Vázquez y Luisa María Escrich, de la Sala I de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, lo absolvieron. Determinaron que las publicaciones de Bodart estaban amparadas por la libertad

| etiquetas: argentina , condena , criticas , israel , palestina
3 0 1 K 39 actualidad
2 comentarios
3 0 1 K 39 actualidad
TooBased #1 TooBased *
En la Argentina de Milei, te pueden condenar a cárcel por denunciar el genocidio de Israel
0 K 20
Duke00 #2 Duke00 *
Elon Musk seguro ya estaba redactando su tuit para criticar la deriva woke de la Argentina de Milei y su destrucción de las libertades individuales.
0 K 11

menéame