Argentina:Caputo busca ayuda del Tesoro de EEUU y del FMI

El ministro de Economía argentino, Luis Toto Caputo, sostuvo reuniones clave este lunes en Washington, D.C., con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en busca de un salvavidas antes de las elecciones del 26 de octubre. La dinámica negativa de Argentina en las cuentas externas a largo plazo: la cuenta corriente ha presentado un déficit externo en 13 de los últimos 15 meses, agravado por la importante fuga de capitales.