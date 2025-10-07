edición general
Argentina:Caputo busca ayuda del Tesoro de EEUU y del FMI

El ministro de Economía argentino, Luis Toto Caputo, sostuvo reuniones clave este lunes en Washington, D.C., con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en busca de un salvavidas antes de las elecciones del 26 de octubre. La dinámica negativa de Argentina en las cuentas externas a largo plazo: la cuenta corriente ha presentado un déficit externo en 13 de los últimos 15 meses, agravado por la importante fuga de capitales.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Alguien pensó que la primera vez de Caputo al mando destruyendo la economía argentina era un buen aval para volver a llevarlo a otro gobierno y darle el mismo cargo xD
#8 Katos
#3 es que la gente suele pensar que el peronismo gobernó antes del mismo Perón, con lo cual el gobierno de Macri es inexistente
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Caputo el Capullo, mendigando.
unodemadrid #5 unodemadrid
Capitales que se van por el miedo a que ganen los otros en las elecciones del 26-10.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#5 y porque van a ganar los otros si la economía va genial?
unodemadrid #7 unodemadrid
#6 No tengo ni idea, pero los capitales se van por las expectativas que tiene la izquierda de volver. A lo mejor pasa como aquí, que la economía va bien pero no llega a las personas.
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Luis Toto Caputo.

Parece que ya los buscan aposta con esos nombres...
Trigonometrico #9 Trigonometrico
Es el milagro capiltalista en Latinoamérica.
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Queda algo a malvender en Argentina?
#10 Pingocho
#4 Los órganos de sus habitantes más pobres.
Findeton #12 Findeton
#4 Este gobierno no ha privatizado casi nada, porque el congreso no les ha dejado. Por ello por ejemplo Aerolíneas Argentinas sigue siendo estatal, la diferencia obviamente es que antes perdían dinero y ahora es una empresa estatal que genera beneficios.
ixo #11 ixo
Pobre Argentina. Menos mal que tienen a un futuro premio Nobel de economía que les va a ayudar a salir del bache. :wall:
