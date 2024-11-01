edición general
Argentina busca avanzar en la compra de submarinos a Francia: cuál es la principal barrera

En una entrevista reciente con un medio galo, el presidente Javier Milei ratificó la intención de avanzar en este acuerdo con Francia. Para la Argentina significaría recuperar capacidades perdidas desde el trágico hundimiento del ARA San Juan en 2017. La principal barrera que aparece para la compra es económica, y de financiamiento. Se trata de una inversión de unos US$ 2.300 millones de dólares, por tres submarinos convencionales, de propulsión diesel-eléctrica, del mismo tipo que el "Riachuelo", "Almirante Karam" y "Tonelero" en Brasil

Asimismov #1 Asimismov
Comprar submarinos cuando están en riesgo de default, un plan sin fisuras, teniendo en cuenta que mantener y armar un submarino es tan caro como comprarlo.
#6 eldelcerro
La barrera es el dinero.
Catacroc #3 Catacroc
De algun modo tendran que defenderse de Chile y sus amenazas de invasion.
Pointman #8 Pointman
Los franceses les habrán pedido pago anticipado y en dólares, como mínimo, y claro, están buscándolos.
#2 tromperri
Pagar.
#7 sliana
Están en la mierda y quieren comprar submarinos. Yo no sé los vendería por vergüenza
#4 Emotivo
¿Los submarinos, aviones, tanques, misiles, drones se comen?.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Los que se lleven las comisiones, se van a poner como luchadores de sumo.
