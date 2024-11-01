Argentina busca avanzar en la compra de submarinos a Francia: cuál es la principal barrera

En una entrevista reciente con un medio galo, el presidente Javier Milei ratificó la intención de avanzar en este acuerdo con Francia. Para la Argentina significaría recuperar capacidades perdidas desde el trágico hundimiento del ARA San Juan en 2017. La principal barrera que aparece para la compra es económica, y de financiamiento. Se trata de una inversión de unos US$ 2.300 millones de dólares, por tres submarinos convencionales, de propulsión diesel-eléctrica, del mismo tipo que el "Riachuelo", "Almirante Karam" y "Tonelero" en Brasil