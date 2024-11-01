✈️Argelia y sus Su-57 ROMPEN el equilibrio con Marruecos (Y con España)  

¿Qué significa esto para los F-16 de Marruecos y los Eurofighter de España?. Mientras Rabat busca contrarrestar esta amenaza y Madrid descarta el F-35, el "Dilema de Seguridad" en el Magreb entra en una fase crítica. Examinamos el contrato "cliente 012" filtrado, que detalla la compra de 12 unidades y su impacto directo en la balanza de poder regional. En este análisis de inteligencia, desglosamos las pruebas visuales desde la base aérea de Ain Oussera, donde la construcción de 13 hangares climatizados y reforzados delata la presencia de estos