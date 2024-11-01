¿Es Arganda del Rey (Madrid) la Ínsula Barataria de El Quijote?

En la obra maestra de Cervantes, ‘Don Quijote de la Mancha’, el escudero del Ingenioso Hidalgo, Sancho Panza, es nombrado gobernador de una misteriosa Ínsula Barataria, un lugar cuyo nombre sugiere bajo costo o valor y que históricamente ha sido imposible de localizar geográficamente con exactitud.
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En otras partes del Quijote sí que apunta a lugares reales, pero, desde mi escaso conocimiento, creo que este no es uno de esos casos.
Es Alcalá de Ebro, junto a Pedrola, en la provincia de Zaragoza:
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