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¿Es Arganda del Rey (Madrid) la Ínsula Barataria de El Quijote?

¿Es Arganda del Rey (Madrid) la Ínsula Barataria de El Quijote?

En la obra maestra de Cervantes, ‘Don Quijote de la Mancha’, el escudero del Ingenioso Hidalgo, Sancho Panza, es nombrado gobernador de una misteriosa Ínsula Barataria, un lugar cuyo nombre sugiere bajo costo o valor y que históricamente ha sido imposible de localizar geográficamente con exactitud.

| etiquetas: arganda del rey , ínsula barataria , el quijote
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5 comentarios
5 0 0 K 51 actualidad
insulabarataria #3 insulabarataria
#2 ni puta idea.
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insulabarataria #4 insulabarataria
#3 y respecto al artículo, pues tiene algo de sentido. Personalmente siempre he pensado que es uno de los sitios que no son "reales", son simplemente mezcla de varios sitios, lugares y personas.
En otras partes del Quijote sí que apunta a lugares reales, pero, desde mi escaso conocimiento, creo que este no es uno de esos casos.
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insulabarataria #1 insulabarataria
Con preguntarme a mí, bastaría
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Froku #2 Froku
#1 ¿Es Arganda del Rey (Madrid) la Ínsula Barataria de El Quijote?
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#5 abogado_del_diablo
Las mejores ínsulas Baratarias, las de Madrid.

Es Alcalá de Ebro, junto a Pedrola, en la provincia de Zaragoza:
lugaresconhistoria.com/insula-barataria-zaragoza
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