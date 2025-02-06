Arden varios rascacielos en Hong kong [ENG]

Trece personas, entre ellas un bombero, murieron y al menos otras 15 resultaron gravemente heridas en un incendio que asoló una urbanización del barrio de Tai Po, en Hong Kong. Las llamas arrasaron con andamios de bambú a lo largo de siete manzanas, dejando a varios residentes atrapados en su interior. Enormes columnas de humo oscuro se elevaron hacia el cielo en el lugar del incidente, en el Tribunal Wang Fuk, el miércoles, y las llamas se extendieron rápidamente a siete de las ocho manzanas de la urbanización.
| etiquetas: fuego , rascacielo , honk kong , asia
Yo cuando veo rascacielos, de cientos de metros, con andamios de bambu siempre he torcido el gesto, pero entiendo que es tradicional y tiene sus ventajas, pero viendo esto...
El directo aqui
Com en Valencia
Y en Londres
Incedio en Japón, Murcia, ahora Hon Kong...
Estos edificios tienen sistemas anti-incendios en todas las plantas, con aspersores, hidrantes, etc.
Me da que no han funcionado como deberían por falta de mantenimiento, del que posiblemente (aún lo estoy mirando) sea responsable el gobierno si son bloques de alquiler gubernamentales.
Por suerte mis familiares más cercanos viven casi todos en las plantas no muy altas, un segundo o un tercero si eso llegara a pasarles.