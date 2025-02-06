edición general
Arden varios rascacielos en Hong kong [ENG]

Trece personas, entre ellas un bombero, murieron y al menos otras 15 resultaron gravemente heridas en un incendio que asoló una urbanización del barrio de Tai Po, en Hong Kong. Las llamas arrasaron con andamios de bambú a lo largo de siete manzanas, dejando a varios residentes atrapados en su interior. Enormes columnas de humo oscuro se elevaron hacia el cielo en el lugar del incidente, en el Tribunal Wang Fuk, el miércoles, y las llamas se extendieron rápidamente a siete de las ocho manzanas de la urbanización.

Ferran #1 Ferran *
Los padres de una amiga de mi mujer hongkonesa están desaparecidos allí :'(
sieteymedio #13 sieteymedio
#1 Los padres de una amiga de la mujer hongkonesa de uno que conozco de meneame están desaparecidos allí {0x1f613}
kwisatz_haderach #2 kwisatz_haderach
La foto del articulo es IMPRESIONANTE y aterradora claro....

Yo cuando veo rascacielos, de cientos de metros, con andamios de bambu siempre he torcido el gesto, pero entiendo que es tradicional y tiene sus ventajas, pero viendo esto...  media
placeres #8 placeres *
#2 me cuesta creer que haya sido el bambú el principal responsable tiene que estar bien seco para que sea realmente combustible, apostaría antes a que el infierno lo propagó la redecilla que rodeaba los edificios, ( he leído que allí también tiene que ser incombustible, pero es fácil de traspapelar ) las maderas que se ponen de suelo y quizás el material antiguo de fachada,
kwisatz_haderach #9 kwisatz_haderach *
#8 yep. justo lo puse en #6 que me salto un articulo sobre el tema. Ahi comentan que donde empezo el fuego era un edificio ya terminando rehabilitacion y ya no quedaba nada del revestimiento original, en teoria todo ya cumplia normativa, asi que me imagino a todos los inspectores de obra con una ceja levantada hasta el piso de arriba.
kwisatz_haderach #6 kwisatz_haderach *
Relacionado, al parecer estan ya comentando que el posible culpable es la lona verde que cubre los edificios en obras, que debería ser resistente (retardante) al fuego, pero se cree que los constructores estaban usando lonas no adecuadas para reducir costes y que es un tema que habia provocado incendios gordos (no tanto como esto) antes y esta ahora especialmente regulado:

www.thestandard.com.hk/hong-kong-news/article/317875/Govts-prior-warni
kwisatz_haderach #16 kwisatz_haderach
#14 Yep, parece ser las lonas (y temas falsificar etiquetas, reducir costes) en #6 hay una articulo hablando del tema, no es un tema nuevo alli y esta mas regulado ahora, pero esto se les fue de madre.
#18 mcfgdbbn3
#6: Pues si es así, en España deberíamos tener cuidado, porque no usamos bambú, pero sí lonas.
platypu #3 platypu *
Si estaban habitados es imposible que solo haya 13 muertos, lo de los andamios de bambu en Asia es muy loco cuando lo ves viajando por alli

El directo aqui
www.youtube.com/watch?v=5TRj_rgsncc
kwisatz_haderach #4 kwisatz_haderach
#3 por lo que he leido, no fue muy rapido, empezo a arder uno que estaba en construccion vacio y los demas empezaron a evacuar.
placeres #12 placeres
#3 lo que se dice arder hasta los cimientos, habrá que revisarlo, pero me temo que puede que tengan que demolerlo mediante grúas colgando la maquinaria piso a piso
Niessuh #21 Niessuh *
#3 Recuerdo ver en un documental explicando el tema de los andamios de bambú y lo rápido y eficientes que era construir con ellos. Sí pero....
#11 nosurrender
Parece una ilustración apocalíptica de Akira
#10 Tunguska08Chelyabinsk13 *
¿Que pasa hoy, están homenajeando a las fallas?

Incedio en Japón, Murcia, ahora Hon Kong...
Bourée #17 Bourée
KongHongnes! Menudo incendio!
Find #7 Find
Cuando la realidad parece IA
BastardWolf #22 BastardWolf
#7 yo lo primero que he pensado es que tenia que ser fake generado por IA de lo exagerado de las fotos
bigmat #19 bigmat
Se están callando un punto muy importante.
Estos edificios tienen sistemas anti-incendios en todas las plantas, con aspersores, hidrantes, etc.
Me da que no han funcionado como deberían por falta de mantenimiento, del que posiblemente (aún lo estoy mirando) sea responsable el gobierno si son bloques de alquiler gubernamentales.

Por suerte mis familiares más cercanos viven casi todos en las plantas no muy altas, un segundo o un tercero si eso llegara a pasarles.
meroespectador #14 meroespectador
Los putos andamios de bambú y las lonas de plástico, contratistas baratos intentando ahorrar en materiales al final pasa lo que pasa. Son miles de personas los afectados y van por 13 muertos. Mismos problemas en todas partes.
#20 MajorBonner
Salvo un par de rascacielos de Millionaires Row en NYC los de Hong Kong son tan “delgados” que dan miedo
