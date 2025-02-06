Arden varios rascacielos en Hong kong [ENG]

Trece personas, entre ellas un bombero, murieron y al menos otras 15 resultaron gravemente heridas en un incendio que asoló una urbanización del barrio de Tai Po, en Hong Kong. Las llamas arrasaron con andamios de bambú a lo largo de siete manzanas, dejando a varios residentes atrapados en su interior. Enormes columnas de humo oscuro se elevaron hacia el cielo en el lugar del incidente, en el Tribunal Wang Fuk, el miércoles, y las llamas se extendieron rápidamente a siete de las ocho manzanas de la urbanización.