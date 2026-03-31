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¿Por qué arde el norte en invierno? El caso de Cantabria y el uso del fuego en la ganadería y la agricultura

¿Por qué arde el norte en invierno? El caso de Cantabria y el uso del fuego en la ganadería y la agricultura

Entre el 1 de enero y el 25 de marzo de 2026, Cantabria ha registrado 483 incendios forestales, de los cuales más de la mitad ocurrieron en marzo, según la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Aunque en el resto de España los incendios se asocian al verano, en la cornisa cantábrica el invierno es la temporada crítica debido a prácticas profundamente arraigadas, como el uso del fuego para regenerar pastos para el ganado, según los expertos consultados por Maldita.es

| etiquetas: incendios , cantabria , norte , invierno , ganadería , agricultura
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1 comentarios
2 1 0 K 23 actualidad
devilinside #1 devilinside *
Totalmente erróneo. La culpa es de los lobo y los osos, que prenden fuego al monte
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menéame