Archivos de FBI: Epstein fue entrenado como agente de Mossad por Barak

Archivos desclasificados del FBI revelan que Jeffrey Epstein, el fallecido traficante sexual, colaboraba con el Mossad y era cercano al ex premier israelí Ehud Barak.

Comentarios destacados:    
Beltenebros #2 Beltenebros
A ver cuándo conseguimos que los pederastas millonarios desaparezcan del planeta.
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#2 Me temo que eso es imposible de conseguir.
Beltenebros #6 Beltenebros
#3
Todos los imperios han caído y todos los sistemas económicos injustos han caído. EEUU está a punto de caer, y más adelante, no sabemos cuándo, caerá el capitalismo. Es ley de vida. Karl Marx lo explica muy bien.
Supercinexin #8 Supercinexin
#6 Lo inaguantable es el terror, la destrucción y la miseria que causarán hasta que desaparezcan.
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Ya lo habíamos adivinado todos. Cuando un inmoral se mete en un lodazal lleno de mierda, siempre quiere más. Buen fichaje para el Mossad, un hijoputa violador de niñas. Gran democracia de la Israel. Israel, refugio de pederastas y asesinos.
rogerius #9 rogerius
Ya sabemos cómo ha atado Israel a los dirigentes estadounidenses. Y supongo que a muchos más de otros países.
YoSoyTuPadre #10 YoSoyTuPadre
Bueno, por fin se cansaron del KGB, los rusos, Putin o cualquier otra mierda y un periodista se molestó en leer parte de los archivos de Epstein :roll:
azathothruna #4 azathothruna
Y el FBI ni la CIA hacen nada contra los zionistas?
Beltenebros #7 Beltenebros
#4
Que son compañeros.
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1 *
Se hizo millonario con poder e influencia
Pero como todos sabemos, eso acaba siendo aburrido
Así que se convirtió en espía como podía haberse hecho titiritero o tatuador, para matar los ratos libres
xD
