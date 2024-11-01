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¿Por qué los archivos de Epstein no han empezado una revolución? [Eng]
¿Por qué los archivos de Epstein no han empezado una revolución? [Eng] (shadow banned)
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Ratef
Cómo que no? Os parece poco la operación Epic Fury?
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Dramaba
Porque no cuajó la revolución en Irán (una de esas coloridas)
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#5
lordban
Porque el lavado de cerebro ya no es que sea de décadas, es generacional. La gente prefiere pensar que es buena gente y aceptar la programación mientras la llevan al matadero que señalar la obviedad de que Epstein era un supremacista judío, trabajando para el estado judío, para controlar y usar a las potencias no judías. No puede haber revolución si la espina dorsal del caso le provoca un aneurisma a la gente.
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Jesús_Spain
Por q vivimos en un mundo de hombres y sabemos q en la mismas circunstancias la inmensa mayoría de nosotros hubiéramos hecho lo mismo.
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guillersk
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habla por ti
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daTO
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No, a mí no me gusta follarme crías.
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