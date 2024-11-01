Archivan la denuncia contra Adolfo Suárez por abuso sexual

El juzgado de violencia contra la mujer ha archivado las diligencias que se habían abierto tras la denuncia contra el expresidente Adolfo Suárez, por presuntos abusos sexuales tras constatar que había fallecido y los hechos prescrito. La denunciante ya había anticipado este desenlace y se ha mostrado satisfecha al considerar que el juzgado "reconoce los delitos" y ha adelantado que le gustaría volver a reunirse con la ministra Ana Redondo, con quien ya tuvo un encuentro y ha acusado al Gobierno de "no hacer nada" para evitar su revictimización