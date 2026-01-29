edición general
ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias

Las deslocalizaciones amplían las ya anunciadas y se centran en funciones de apoyo en 20 países

#1 Feliberto
He, toma acuerdo de libre comercio.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 no se basa en eso el capitalismo y liberalismo?

No serás un comunista?
nemeame #4 nemeame
Pobres, no ahorran suficiente evadiendo impuestos desde Luxemburgo. Espero que les crujan a impuestos y que tengan que pagar más de lo que pretenden ahorrar
Ortzi_ #2 Ortzi_
El problema es que ya es más bien MittalArcelor que ArcelorMittal
bacilo #5 bacilo
#2 se incumple la regla del orden alfabético.
