Aravind Srinivas, CEO de Perplexity: "las novias de IA pueden derretirte el cerebro"

Aravind Srinivas, CEO de Perplexity, ha advertido sobre los riesgos que suponen los chatbots de compañía durante una charla en la Universidad de Chicago. El directivo aseguró que estos sistemas "pueden derretir tu cerebro" porque crean experiencias más atractivas que la realidad para algunos usuarios. Sus declaraciones contrastan con un mercado donde Character.AI registra dos horas diarias de uso medio por usuario en conversaciones afectivas, mientras que el 34% de adultos estadounidenses utiliza asistentes conversacionales cada día.