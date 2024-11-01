Aravind Srinivas, CEO de Perplexity: "las novias de IA pueden derretirte el cerebro"

edición general
Aravind Srinivas, CEO de Perplexity, ha advertido sobre los riesgos que suponen los chatbots de compañía durante una charla en la Universidad de Chicago. El directivo aseguró que estos sistemas "pueden derretir tu cerebro" porque crean experiencias más atractivas que la realidad para algunos usuarios. Sus declaraciones contrastan con un mercado donde Character.AI registra dos horas diarias de uso medio por usuario en conversaciones afectivas, mientras que el 34% de adultos estadounidenses utiliza asistentes conversacionales cada día.

#1 tromperri
Coño, como las de verdad.
#3 javic
No tienes que tenerlo derretido ya, para... ¿tener por novia a un chat?
Chinchorro #7 Chinchorro
#3 Es a lo que aspiran muchos. Ya te puedes imaginar el tipo de individuo/cliente.
teneram #2 teneram
Este no conoce a mi ex...
#4 pensacola
si es una droja lo prohibirán
pitercio #5 pitercio *
¿Pero te sale más barato más caro que la vía tradicional? Supongo que en el as-a-service será todo igual.
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
Si se conecta a un hardware sexual ya...
