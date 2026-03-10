edición general
17 meneos
16 clics
Araud acusa a Von der Leyen de actuar fuera de sus competencias en la guerra con Irán

Araud acusa a Von der Leyen de actuar fuera de sus competencias en la guerra con Irán

Gérard Araud, el muy bien relacionado exembajador de Francia en Estados Unidos, asegura que Ursula von der Leyen está sobrepasando las competencias de su mandato al inmiscuirse en política exterior mientras impulsa una línea de corte alemán, en una entrevista con 'Euronews'. Desde las negociaciones de paz sobre Ucrania hasta la guerra en curso en Irán, Von der Leyen ha ido acercando su papel al de una jefa de Estado, una evolución no exenta de polémica.Von der Leyen fue la primera responsable de la UE en reclamar una transición política en Irán

| etiquetas: araud , acusa , von der leyen , actuar , fuera , competencias , iran
14 3 0 K 154 politica
2 comentarios
14 3 0 K 154 politica
Eibi6 #2 Eibi6
Nótese un poco de humor y/o palillo en la boca, pero la deriva de esta señora me recuerda a la de Palpatine
0 K 9
MateriaNegra #1 MateriaNegra
Lo que describe Araud no es una novedad, pero conviene tenerlo documentado con esta claridad: Von der Leyen lleva años expandiendo las competencias de la Comisión hacia la política exterior como si el cargo de presidenta incluyera un mandato geopolítico que nadie le otorgó en los Tratados. Lo de Irán es solo el último episodio de una deriva que tiene patrón.
El problema no es solo que actúe fuera de sus competencias, sino cómo lo hace: alineándose sistemáticamente con las posiciones de…   » ver todo el comentario
0 K 6

menéame