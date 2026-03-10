Araud acusa a Von der Leyen de actuar fuera de sus competencias en la guerra con Irán

Gérard Araud, el muy bien relacionado exembajador de Francia en Estados Unidos, asegura que Ursula von der Leyen está sobrepasando las competencias de su mandato al inmiscuirse en política exterior mientras impulsa una línea de corte alemán, en una entrevista con 'Euronews'. Desde las negociaciones de paz sobre Ucrania hasta la guerra en curso en Irán, Von der Leyen ha ido acercando su papel al de una jefa de Estado, una evolución no exenta de polémica.Von der Leyen fue la primera responsable de la UE en reclamar una transición política en Irán