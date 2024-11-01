edición general
Aranceles estadounidenses del 107% sobre la pasta italiana [ING]

Aranceles estadounidenses del 107% sobre la pasta italiana

Los productos alimenticios italianos no tienen tregua en Estados Unidos, su principal destino de exportación después del mercado europeo. A partir del 1 de enero de 2026, el gobierno estadounidense se prepara para imponer aranceles de hasta el 107 % a la pasta italiana. Al arancel del 15 % ya impuesto por la Casa Blanca, de hecho, se añadirá otro del 91,74 %, motivado por las acusaciones de dumping que el gobierno estadounidense dirige, en particular, contra dos empresas productoras de pasta italianas, La Molisana y Garofalo.

Aguarrás #1 Aguarrás
¡Verás Luigi el cabreo, verás!. :troll:
juvenal #3 juvenal
Garofalo es propiedad de la española Ebro Foods
TripleXXX #13 TripleXXX
Es un claro ataque contra el pastafarismo >:-(
Tertuliano_equidistante #5 Tertuliano_equidistante
Menos mal que Meloni era amiguita
ipanies #7 ipanies
#5 Los fascistas no pueden ser amigos de otros fascistas extranjeros, es una regla universal del fascismo.
Yorga77 #12 Yorga77
#7 Ni siquiera de los de su propio país para esa gente todos son sacrifica bles menos ellos.
rob #2 rob
Veremos como se lo toma la "famiglia"
#4 Galton
#2 Parecerá un accidente...
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#4 Entre nazis anda el juego.
Cantro #11 Cantro
Pues menos mal que Meloni es coleguilla
BertoltBrecht #14 BertoltBrecht
Va a subir el precio de los fetuccini.
#6 AMartian
Louis Buittoni!
MisturaFina #8 MisturaFina
Adios a las pasta yankees!
A comer amburguesas de mierda!
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#8 Eso lo llevan haciendo ya muchos años, hamburguesas y perritos, es su menú,
