Aranceles estadounidenses del 107% sobre la pasta italiana [ING]

Los productos alimenticios italianos no tienen tregua en Estados Unidos, su principal destino de exportación después del mercado europeo. A partir del 1 de enero de 2026, el gobierno estadounidense se prepara para imponer aranceles de hasta el 107 % a la pasta italiana. Al arancel del 15 % ya impuesto por la Casa Blanca, de hecho, se añadirá otro del 91,74 %, motivado por las acusaciones de dumping que el gobierno estadounidense dirige, en particular, contra dos empresas productoras de pasta italianas, La Molisana y Garofalo.