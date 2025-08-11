Arabia Saudita: Aumento de las ejecuciones en 2025 La ejecución de un periodista sugiere el uso de la pena de muerte para aplastar la disidencia (Eng)

La ejecución el 14 de junio de Turki al-Jasser, un periodista conocido por denunciar la corrupción dentro de la familia real saudí, suscita la preocupación de que el Gobierno saudí esté utilizando la pena de muerte para aplastar la disidencia pacífica. Las autoridades saudíes habían ejecutado al menos a 241 personas en 2025 hasta el 5 de agosto, con 22 ejecuciones solo en la semana anterior, según la organización internacional de derechos humanos Reprieve. Reprieve informó de que el número de ejecuciones en 2025 superaría todos los registros