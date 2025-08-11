edición general
Arabia Saudita: Aumento de las ejecuciones en 2025 La ejecución de un periodista sugiere el uso de la pena de muerte para aplastar la disidencia (Eng)

La ejecución el 14 de junio de Turki al-Jasser, un periodista conocido por denunciar la corrupción dentro de la familia real saudí, suscita la preocupación de que el Gobierno saudí esté utilizando la pena de muerte para aplastar la disidencia pacífica. Las autoridades saudíes habían ejecutado al menos a 241 personas en 2025 hasta el 5 de agosto, con 22 ejecuciones solo en la semana anterior, según la organización internacional de derechos humanos Reprieve. Reprieve informó de que el número de ejecuciones en 2025 superaría todos los registros

Free_palestine #1 Free_palestine *
Pero esa dictadura es de las buenas, no como los malos malísimos de los iraníes a los que hay que democratizar :troll:
7 K 112
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 dos años después parece que Nadal no ha conseguido mejorar la situación
www.meneame.net/story/nadal-reivindica-creacion-eventos-deportivos-ara
2 K 54
devilinside #5 devilinside
#1 Y son unos fanáticos islamistas, no como los saudíes
0 K 11
Veelicus #8 Veelicus
#1 Estos seran malos cuando lo decida EEUU, y los mismos que hoy miran para otro lado mañana seran los primeros en decir que si, que hay que acabar con el regimen Saudi.
1 K 23
#9 albx
#1 Pero como no ponen en suficiente ardor en la guerra contra Irán hay que sacar lo que antes callaban.
0 K 10
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Ahora aparecen por aquí Pozí, Suputapluma, Eldelapedrá y demás condenando la actitud de Arabia.
1 K 34
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#3 Su compromiso con los DDHH sólo es aplicable a sus enemigos declarados, es más, si les mencionas que los aliados de su "mundo libre" también se los pasan por el forro de los cojones, por algún motivo de fácil deducción te señalan como aliado de esos enemigos, sea Rusia, Irán o su vecino del quinto.
4 K 79
#11 Poligrafo
Me interesa la opinion sobre el trato y respeto que recibe la mujer o el colectivo LGTBI en Arabia.

Largar sobre Iran sobre estos asuntos si que lo hizo.

A ver que tal esa coherencia.
1 K 27
#12 candonga1
#11 Ya te lo digo yo, con los opositores hacen un carpaccio.
0 K 20
RoterHahn #2 RoterHahn
#0
Noticia erronea.
Estos son de los buenos.
No interesa.
0 K 17
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Son unos hdp pero son nuestros hdp.
0 K 17
fofito #10 fofito
Ya han llegado los rojeras con su ironía a señalar las incongruencias de occidente...iros a Cuba coño ya!
0 K 10

menéame