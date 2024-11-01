Arabia Saudí propone un pacto de no agresión en Oriente Próximo con Irán

Riad busca establecer un marco formal de no agresión para mitigar la inestabilidad en el Golfo Pérsico tras semanas de hostilidades. Esta oferta coincide con recientes revelaciones que confirman que la Fuerza Aérea Saudí ejecutó ataques militares secretos y directos dentro de territorio iraní en respuesta a agresiones previas con misiles y drones por parte de Teherán. La propuesta emerge mientras Pakistán actúa como mediador de contención y los mercados financieros globales centran su atención en los movimientos de las grandes potencias.