Los orígenes sionistas de Arabia Saudita y su realeza [ENG]

Reconociendo la naturaleza polémica del tema, este artículo se basa únicamente en tratados oficiales, pactos y evidencias de fuentes primarias para compilar un relato históricamente preciso de la fundación de Arabia Saudita y la familia Al Saud como miembros de la realeza. Lo que pasa desapercibido para casi todos los musulmanes es la conexión entre Israel y Arabia Saudita. Mientras critican con vehemencia a Israel por sus atrocidades, suelen venerar a Arabia Saudita como guardiana de los lugares más sagrados del islám, ignorando por completo..