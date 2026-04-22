Apuñalan a un abogado en su despacho de Oviedo el día que debía intervenir en un macrojuicio por narcotráfico

Suárez no llevaba un caso menor. Ejercía la defensa de una de las acusadas en uno de los macroprocesos penales más relevantes que se están ventilando en Asturias en estos momentos: el desmantelamiento de una presunta red de narcotráfico responsable de introducir en la región un alijo de aproximadamente 600 kilos de cocaína.
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El abogado del narco "Matador" intenta suspender el juicio: ahora alega que una de las magistradas lo interrogó hace años en el marco de la "Operación Pokémon"
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El abogado del juicio contra el narco "Matador" apuñalado en Oviedo necesitó una transfusión: el arma estaba en su despacho y no pudo aclarar lo ocurrido antes de ser intubado… » ver todo el comentario
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