Apuñala a su marido tras creer que la insultaba mientras veía el fútbol

Una mujer ha sido detenida en Nápoles (sur) acusada de maltrato familiar y lesiones agravadas, después de herir con un cuchillo a su marido, tras creer que los insultos que el hombre profería mientras veía por televisión el partido entre el Atalanta y el Nápoles iban dirigidos a ella.
| etiquetas: apuñala marido , fútbol , insultos
1.- La mujer tiene un control de la ira pésimo.
2.- El marido era un energúmeno desbocado.
3.- La mujer esperaba el momento para cargarse al marido alegando una mala interpretación de las palabras del marido.
4.- El fútbol es una mierda.
Se puede marcar más de una.
¿Te casas con alguien sin saber que es un fanático del fútbol?