Apuñala a su marido tras creer que la insultaba mientras veía el fútbol

Una mujer ha sido detenida en Nápoles (sur) acusada de maltrato familiar y lesiones agravadas, después de herir con un cuchillo a su marido, tras creer que los insultos que el hombre profería mientras veía por televisión el partido entre el Atalanta y el Nápoles iban dirigidos a ella.

ahotsa #1 ahotsa
No sé qué elegir:

1.- La mujer tiene un control de la ira pésimo.
2.- El marido era un energúmeno desbocado.
3.- La mujer esperaba el momento para cargarse al marido alegando una mala interpretación de las palabras del marido.
4.- El fútbol es una mierda.

Se puede marcar más de una.
Feindesland #2 Feindesland
#1 5. Ni siquiera había partido y fue lo primero que se le ocurrió contarle al juez.

xD
ahotsa #5 ahotsa
#3 Habrá que ver si le gustaba, incluso si estaba viendo fútbol, como dice #2.
Kantinero #4 Kantinero
#1 A ver.... son Napolitanos.....
ahotsa #6 ahotsa
#4 Ella concretamente  media
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Vaya forma de arreglar las desavenencias
¿Te casas con alguien sin saber que es un fanático del fútbol?
