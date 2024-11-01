edición general
De la apuesta por las renovables al apagón: la encrucijada energética de España

La caída del sistema eléctrico de hace seis meses ha provocado que vuelva a crecer la demanda de gas natural y que se pida retrasar el cierre de las nucleares.

Como no vamos a liderar la transición energética es quemado más gas.

Y el PNIEC no contempla la eliminación de los 26.500 MW de ciclos combinado, ni siquiera la eliminación de uno.

Si no lo contempla su disminución, a buen entendedor sobran las palabras
#1 pues deberia porque cada año baja mas el consumo electrico en este pais y en el resto de europa
Muy ilustrativas las gráficas y los mapas. Para mi ha faltado que añadieran el el esquema de los métodos de obtención del hidrógeno otra línea con el coste de cada método.
