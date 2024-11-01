·
comentarios de esta noticia
5
meneos
36
clics
De la apuesta por las renovables al apagón: la encrucijada energética de España
La caída del sistema eléctrico de hace seis meses ha provocado que vuelva a crecer la demanda de gas natural y que se pida retrasar el cierre de las nucleares.
|
etiquetas
:
energía
,
españa. electricidad
,
apagón
,
renovables
4
1
0
K
60
actualidad
3 comentarios
ordenados
relacionadas
#1
El_dinero_no_es_de_nadie
Como no vamos a liderar la transición energética es quemado más gas.
Y el PNIEC no contempla la eliminación de los 26.500 MW de ciclos combinado, ni siquiera la eliminación de uno.
Si no lo contempla su disminución, a buen entendedor sobran las palabras
0
K
12
#3
tul
#1
pues deberia porque cada año baja mas el consumo electrico en este pais y en el resto de europa
0
K
12
#2
nopolar
Muy ilustrativas las gráficas y los mapas. Para mi ha faltado que añadieran el el esquema de los métodos de obtención del hidrógeno otra línea con el coste de cada método.
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
