Se aproxima un frente atlántico a toda velocidad: dejará 36 horas de lluvias, nevadas, viento y mala mar
Este viernes un nuevo frente muy activo barrerá la España peninsular y Baleares, dejando a su paso lluvias localmente fuertes, nevadas importantes y vientos muy intensos en estas zonas.
|
etiquetas
:
temporal
,
viernes
actualidad
#3
Pacman
Aprovechad, que es para que os accurruqueis en San Valentín
2
K
40
#6
D303
#3
Yo no celebro San Valentín, celebro el Viernes 13
1
K
28
#7
capitan.meneito
#6
eres un romántico
0
K
10
#1
duende
Y sigue la racha ...
1
K
22
#5
D303
#1
Y el cambio climático es un invento de los chavistas comunistas pro perros...
0
K
10
#2
elGude
Vaya novedad.
0
K
13
#4
Febrero2034
Las leyes europeas solo se aplican si es para subir los impuestos a la ciudadania.
0
K
9
#8
Rokadas98
Aprovechar para lavar las sábanas antes de que vuelva a llover en Tromba.
0
K
6
