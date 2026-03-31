Aprobado el nuevo Nomenclátor de Galicia

El Consello da Xunta de Galicia aprobó este lunes la propuesta de revisión, corrección y actualización del Nomenclátor de Galicia (NG) que presentó la Comisión de Toponimia el 18 de julio de 2025. Los cambios más destacables de este nuevo Nomenclátor tienen que ver con la denominación de 12 ayuntamientos del país: así, el municipio ourensano registrado como Riós pasa a denominarse O Riós; el municipio coruñés Porto do Son incorpora el artículo y se reconoce como O Porto do Son, algo que también sucede co Campo Lameiro, A Ribeira de Piquín y O Castro de Caldelas; en el lado opuesto, Pastoriza deja atrás el artículo; Cangas añade el apelativo Cangas de Morrazo; A Cañiza restituye la forma tradicional documentada desde antiguo, A Caniza; y Alfoz recupera su nombre histórico, Alfoz do Castr...