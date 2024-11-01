Aprobada definitivamente la reforma constitucional que da escaño a Formentera en el Senado

El Senado ha aprobado este miércoles la reforma de la Constitución para que Formentera sea incluida en el listado de circunscripciones insulares en las elecciones a la Cámara Alta de forma separada a Ibiza, lo que da la luz verde definitiva al cuarto cambio histórico en el texto de la carta magna. Han apoyado este cambio en la Constitución 258 senadores, mientras solo dos han votado en contra, los dos de Vox, el único partido que también se opuso antes en el Congreso y en el Parlament balear.