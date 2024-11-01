edición general
3 meneos
3 clics
La aprobación de Trump cae al 37 %, su nivel más bajo en lo que va de su segundo mandato [ENG]

La aprobación de Trump cae al 37 %, su nivel más bajo en lo que va de su segundo mandato [ENG]

La aprobación de Donald Trump ha caído a uno de sus niveles más bajos, con solo un 37 % de estadounidenses que dicen aprobar su gestión como presidente. La nueva encuesta de CNN/SSRS publicada este lunes muestra un fuerte descenso en la valoración de Trump si se compara con los primeros días tras el inicio de su segundo mandato en enero, cuando su aprobación alcanzaba el 47 % a mediados de febrero. El último sondeo, realizado entre 1.245 adultos del 27 al 30 de octubre, muestra un 63 % de desaprobación.

| etiquetas: aprobación , encuestas , trump , record , caída
2 1 0 K 45 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 45 actualidad
#1 Grahml
Octubre ha sido un mes de caída absoluta.

En esta encuesta también empeora en valoración

www.nytimes.com/interactive/polls/donald-trump-approval-rating-polls.h


Luego hay que escucharle mentir descaradamente :

Trump: "I have the best numbers for any president in many years. Any president."

x.com/atrupar/status/1983555162137346278  media
0 K 20
#2 Juantxi
Los americanos van a acabar entendiendo que su democracia es sólo de papel y que gane quien gane la mayoría social va a estar jodida y descontenta. Qué su gobieno es solo el de los ricos y las grandes empresas.
0 K 11

menéame