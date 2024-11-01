La aprobación de Trump alcanza un nuevo mínimo en su segundo mandato [ENG]

Mientras la guerra con Irán se prolonga sin una resolución clara, contribuyendo a unas ya elevadísimas preocupaciones por el coste de la vida, las métricas de aprobación de Donald Trump siguen erosionándose lenta pero de forma constante. Actualmente, sus porcentajes medios netos de aprobación en el cargo, tanto en RealClearPolitics (menos 17,1 %) como en Silver Bulletin (menos 18,8 %), se sitúan en nuevos mínimos de su segundo mandato. Solo en la última semana se han publicado siete encuestas que sitúan su aprobación por debajo del 40 %.