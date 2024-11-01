edición general
La aprobación de Trump acaba de caer a un nuevo mínimo en cuatro encuestas importantes: «Lo está haciendo mucho peor que Joe Biden» [ENG]

Cuatro encuestas. Cuatro mínimos del segundo mandato. La media de las cuatro se sitúa en torno a menos 22, lo que deja al presidente aún más en negativo que Joe Biden a estas alturas de su presidencia (menos 13 en febrero de 2022) y peor de lo que logró el propio Trump la primera vez (menos 12 en el mismo momento). «No estoy seguro de que haya un suelo», le dijo Enten a la presentadora Kate Bolduan, «porque si lo hay, Donald Trump, al menos en el mandato nº 2, acaba de atravesarlo».

HeilHynkel #3 HeilHynkel
Y ojo que hay una diferencia: con Biden estaba toda la prensa de la extrema derecha echando mierda, fuera cierta o no ... con Trump andan callados como putas por lo general.
3
azathothruna #7 azathothruna
#3 Esos leopardos no se comen su cara aun
1
Yonny #4 Yonny
Sólo los blancos y hombres dan el aprobado a Trump.
A mí no me parece que "solo" sea el adjetivo... ¿de verdad hay tanto machirulo frustrado en el mundo?
1
Pointman #5 Pointman
#4 serán los que aún están esperando su cheque DOGE o el de reembolso de los aranceles que prometió el gran lider en algún punto...
Me gustaria decir que es coña, pero me temo que no es el caso :-/
2
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

Por ahí dicen que es más fácil engañar a alguien a que este admita que ha sido engañado.
1
themarquesito #2 themarquesito
Incluso Quinnipiac, que tiene cierto sesgo conservador, le da un índice de aprobación abismal.
0
azathothruna #1 azathothruna
Es patetico que muchos votaran por este ser, diciendo que un gran empresario traeria prosperidad, cuando los negocios de este ser antes de 2016 pues...
0

