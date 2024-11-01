La aprobación de Trump acaba de caer a un nuevo mínimo en cuatro encuestas importantes: «Lo está haciendo mucho peor que Joe Biden» [ENG]

Cuatro encuestas. Cuatro mínimos del segundo mandato. La media de las cuatro se sitúa en torno a menos 22, lo que deja al presidente aún más en negativo que Joe Biden a estas alturas de su presidencia (menos 13 en febrero de 2022) y peor de lo que logró el propio Trump la primera vez (menos 12 en el mismo momento). «No estoy seguro de que haya un suelo», le dijo Enten a la presentadora Kate Bolduan, «porque si lo hay, Donald Trump, al menos en el mandato nº 2, acaba de atravesarlo».
| etiquetas: trump , encuestas , aprobación , biden
A mí no me parece que "solo" sea el adjetivo... ¿de verdad hay tanto machirulo frustrado en el mundo?
Me gustaria decir que es coña, pero me temo que no es el caso
Por ahí dicen que es más fácil engañar a alguien a que este admita que ha sido engañado.