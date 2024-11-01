La aprobación de Trump acaba de caer a un nuevo mínimo en cuatro encuestas importantes: «Lo está haciendo mucho peor que Joe Biden» [ENG]

Cuatro encuestas. Cuatro mínimos del segundo mandato. La media de las cuatro se sitúa en torno a menos 22, lo que deja al presidente aún más en negativo que Joe Biden a estas alturas de su presidencia (menos 13 en febrero de 2022) y peor de lo que logró el propio Trump la primera vez (menos 12 en el mismo momento). «No estoy seguro de que haya un suelo», le dijo Enten a la presentadora Kate Bolduan, «porque si lo hay, Donald Trump, al menos en el mandato nº 2, acaba de atravesarlo».