Apple se opone al gobierno de India: no preinstalará su app estatal

Ayer anunciábamos que la India estaba obligando a los fabricantes de smartphones a preinstalar en sus dispositivos una app estatal, pero hoy conocemos que Apple no pasará por el aro. Alegando serios problemas de vulnerabilidad, Apple emitirá al gobierno una declaración oficial en la que se negarán a preinstalar de fábrica en sus dispositivos la aplicación estatal de ciberseguridad Sanchar Saathi. Esta aplicación que también debería ser introducida a la fuerza en dispositivos actualmente disponibles en el mercado mediante una actualización OTA.