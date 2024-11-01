edición general
Apple se opone al gobierno de India: no preinstalará su app estatal

Ayer anunciábamos que la India estaba obligando a los fabricantes de smartphones a preinstalar en sus dispositivos una app estatal, pero hoy conocemos que Apple no pasará por el aro. Alegando serios problemas de vulnerabilidad, Apple emitirá al gobierno una declaración oficial en la que se negarán a preinstalar de fábrica en sus dispositivos la aplicación estatal de ciberseguridad Sanchar Saathi. Esta aplicación que también debería ser introducida a la fuerza en dispositivos actualmente disponibles en el mercado mediante una actualización OTA.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Putos indios ... que seguro quieren instalar un app que no es compatible con la de la NSA. xD
Dene #4 Dene
Con China se pusieron así de exquisitos??
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

¿de donde sale la información de que China pida instalar nada en los móviles?
#7 alkalin
#4 No tuvo que hacer falta. Nadie pidió instalar un spyware.
Malinke #8 Malinke
Prohibir la venta de esos teléfonos y una multa si no acceden a hacer el cambio en los ya vendidos.
#3 angar300
Yo prohibía vender iphones en la India, a ver hasta dónde les llegan los principios...
#5 alkalin
#3 El problema no es que se vendan, es que se fabrican ahí desde que salieron corriendo de China .
AntiTankie #2 AntiTankie
Imitando a Rusia
