La app de mensajería privada Session cerrará en julio si no recibe fondos

La aplicación de mensajería privada Session atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su lanzamiento. La organización responsable del proyecto ha lanzado una llamada urgente a la comunidad alertando de que, sin financiación adicional, el servicio podría dejar de operar en aproximadamente 90 días. Session no es una aplicación de mensajería cualquiera. Lanzada oficialmente en 2020, fue desarrollada inicialmente por el Oxen Project como una alternativa a servicios tradicionales como Signal, pero con un enfoque aún más radical...
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