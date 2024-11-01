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La app de mensajería privada Session cerrará en julio si no recibe fondos

La app de mensajería privada Session cerrará en julio si no recibe fondos

La aplicación de mensajería privada Session atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su lanzamiento. La organización responsable del proyecto ha lanzado una llamada urgente a la comunidad alertando de que, sin financiación adicional, el servicio podría dejar de operar en aproximadamente 90 días. Session no es una aplicación de mensajería cualquiera. Lanzada oficialmente en 2020, fue desarrollada inicialmente por el Oxen Project como una alternativa a servicios tradicionales como Signal, pero con un enfoque aún más radical...

| etiquetas: session , aplicación , mensajería , privacidad
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4 comentarios
5 0 0 K 64 tecnología
#1 Sacapuntas *
Un buen momento para que la Unión Europea tome el relevo y contribuya a su desarrollo. :roll:

Relacionada: www.meneame.net/story/funcionarios-europeos-ven-obligados-abandonar-wh
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cosmonauta #3 cosmonauta
No parece que necesite mucha infraestructura, debería ser sencillo de operar.
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SeñorPeabody #4 SeñorPeabody
#3 Pregunta a Gemini: cuanto estimas el coste de operaciones de Session? Van a parar como consecuencia de la ausencia de fondos para su proyecto

> Se estima que los costes operativos de Session ascienden a aproximadamente 1 millón de dólares al año. Este presupuesto cubre el desarrollo de software y el mantenimiento de la infraestructura crítica, pero no los costes de los servidores de la red, los cuales son asumidos individualmente por miles de operadores de nodos independientes en todo el…   » ver todo el comentario
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Skiner #2 Skiner
Cerrara Session en breve :troll:
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menéame