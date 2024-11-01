edición general
Por qué apostar es la respuesta racional a un sistema roto

No es “esfuérzate más”. No es “aprende a ahorrar”. No es “deja de apostar”. Ni es meter cien euros todos los meses a un plan de pensiones indexado al SP500. El juego al que jugaron tus padres tenía otras reglas: trabajo, ahorro y paciencia. La recompensa llegaba si no te metías caballo. Con 25 años trabajando de auxiliar en una gestoría, mi padre se metió en una hipoteca. Pero macho, siento decir que lo nuestras reglas son otras. La primera es que la recompensa no está garantizada. Para nadie. Hagas lo que hagas...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... El sistema no funciona con nosotros. La segunda, si quieres, es que vamos a una sociedad de pequeños hiperganadores y de muchos ultraperdedores. Del youtuber o la onlyfanera con un bloque de viviendas alquilado y la vida resuelta a los 25 contra el que comparte balda de frigorífico a los 38...
starwars_attacks #5 starwars_attacks
hoy en día no se puede ahorrar. El fruto del trabajo se lo llevan otros. Los economistas han diseñado el sistema donde solo puedes sobrevivir al día. No tienes casa, no tienes sanidad pública, no tienes justicia neutral, solo somos esclavos y lo consentimos.
#2 Sigo_intentandolo
Pues les entiendo...
lameiro #4 lameiro
#2 Pues yo no, los bancos deberian estar ardiendo con los rentistas dentro.
#3 Kuruñes3.0 *
Bla,bla,bla. Cada uno justifica sus vicios como quiere.
