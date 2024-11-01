Por qué apostar es la respuesta racional a un sistema roto

No es “esfuérzate más”. No es “aprende a ahorrar”. No es “deja de apostar”. Ni es meter cien euros todos los meses a un plan de pensiones indexado al SP500. El juego al que jugaron tus padres tenía otras reglas: trabajo, ahorro y paciencia. La recompensa llegaba si no te metías caballo. Con 25 años trabajando de auxiliar en una gestoría, mi padre se metió en una hipoteca. Pero macho, siento decir que lo nuestras reglas son otras. La primera es que la recompensa no está garantizada. Para nadie. Hagas lo que hagas...