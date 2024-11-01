Apostando por la biosfera [en]

Los mercados financieros son invisibles para el público en general. La visión del público sobre la relación entre la economía y la democracia es una ilusión, al igual que la visión convencional de que el clima era lo mismo que el tiempo atmosférico fue en su día una ilusión muy extendida. Nosotros, y las economías donde vivimos, no estamos gobernados por políticos electos, dictadores ni funcionarios públicos. Las decisiones políticas clave las toman los operadores del sistema financiero global, en gran medida desregulado.