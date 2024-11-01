Apostando por la biosfera [en]

Los mercados financieros son invisibles para el público en general. La visión del público sobre la relación entre la economía y la democracia es una ilusión, al igual que la visión convencional de que el clima era lo mismo que el tiempo atmosférico fue en su día una ilusión muy extendida. Nosotros, y las economías donde vivimos, no estamos gobernados por políticos electos, dictadores ni funcionarios públicos. Las decisiones políticas clave las toman los operadores del sistema financiero global, en gran medida desregulado.
| etiquetas: capitalismo contemporáneo , ecología , mercados financiero
Del artículo: «Durante más de veinte años, entre 1980 y 2016, Donald Trump construyó, saqueó y luego llevó a la quiebra un imperio de casinos —Trump Entertainment Resorts— a lo largo del emblemático paseo marítimo de Atlantic City. Sus casinos despojaron a los apostadores de sus ganancias ganadas con esfuerzo, arruinaron a los tenedores de bonos y a los inversores del mercado de valores, y terminaron siendo fracasos prolongados y costosos, incluso mientras enriquecían a Trump. «El dinero que saqué de allí fue increíble», declaró al New York Times.»