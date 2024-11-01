Los apostadores que intentan ganar una apuesta en Polymarket juran matarme si no reescribo una historia sobre misiles iraníes (ENG)

El martes 10 de marzo, una explosión masiva sacudió la ciudad de Beit Shemesh, en las afueras de Jerusalén, en otro ataque con misiles balísticos iraníes durante la guerra en curso. Los servicios de rescate se apresuraron al lugar en busca de posibles víctimas, aunque, al final, el proyectil había impactado en una zona boscosa a las afueras de la ciudad, a unos 500 metros de las viviendas. En la cobertura en directo de The Times of Israel de ese día, informé de que el misil había impactado en una zona despoblada y que no se habían producido..