·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13348
clics
¿Es esta la operación mejor sincronizada de 2026?
8864
clics
Estudios revelan el vínculo entre la música y la inteligencia: estos son los géneros asociados a menor rendimiento cognitivo
5447
clics
El fin de la programación como la conocemos
4611
clics
Habla por primera vez Noelia, la joven parapléjica que luchó contra su padre para poder recibir la eutanasia: “Me quedan 4 días porque el 26 me la hacen”
4524
clics
La web más antigua que sigue en funcionamiento
más votadas
500
La Casa Blanca es cuestionada por grandes apuestas hechas minutos antes del importante movimiento militar de Trump [ENG]
329
Vox pagó a la TV de Ariza en secreto programas a medida sobre "islamización" e "inseguridad"
328
Despedido por no superar el periodo de prueba… tras 16 años en el mismo puesto
391
«La reina Isabel se negó a permitir la entrada de funcionarios israelíes en el Palacio de Buckingham»
278
EEUU envía a Teherán un plan de paz de 15 puntos, pero el ejército de Irán lo niega: "No llames acuerdo a tu derrota"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
44
clics
Apocalipsis digital fin del control umbilical de occidente
Apocalipsis digital fin del control umbilical de occidente.
|
etiquetas
:
fibra
,
optica
,
comunicaciones
,
inversionesu
1
1
4
K
-25
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
4
K
-25
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Enésimo_strike
Es acojonante lo que algunos entendéis por información
1
K
25
#6
Cincocuatrotres
#4
claro tu tienes ciencia infusa, lo conoces todo.
0
K
8
#8
Enésimo_strike
#6
ojalá, pero no. Lo que sí tengo es el mínimo espíritu crítico y la suficiente vergüenza como para no ver, ni tomarme en serio, y muchísimo menos compartir un vídeo con semejante título de un canal de un vatnik tropical.
0
K
12
#9
Cincocuatrotres
#8
tu mismo
0
K
8
#5
rogerius
#3
Hombre… ¿Esa es la entradilla que aportas? ¿Lo mismo que el titular?
0
K
13
#7
Cincocuatrotres
#5
intento no aportar nada, no manipular nada, en el contenido está lo interesante.
0
K
8
#1
Cincocuatrotres
Este hombre hace unos analisis que se anticipa , ve lo que otros no ven
0
K
8
#2
rogerius
#1
Apocalipsis digital fin del control umbilical de occidente.
0
K
13
#3
Cincocuatrotres
#2
imagino que has corregido algo de mi torpeza, gracias.
0
K
8
#10
MarlonBlando
#3
Apocalipsis digital fin del control umbilical de occidente.
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente