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Apocalipsis digital fin del control umbilical de occidente

Apocalipsis digital fin del control umbilical de occidente.

| etiquetas: fibra , optica , comunicaciones , inversionesu
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10 comentarios
1 1 4 K -25 actualidad
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
Es acojonante lo que algunos entendéis por información :palm:
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#6 Cincocuatrotres
#4 claro tu tienes ciencia infusa, lo conoces todo.
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Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
#6 ojalá, pero no. Lo que sí tengo es el mínimo espíritu crítico y la suficiente vergüenza como para no ver, ni tomarme en serio, y muchísimo menos compartir un vídeo con semejante título de un canal de un vatnik tropical.
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#9 Cincocuatrotres
#8 tu mismo
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rogerius #5 rogerius
#3 Hombre… ¿Esa es la entradilla que aportas? ¿Lo mismo que el titular?
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#7 Cincocuatrotres
#5 intento no aportar nada, no manipular nada, en el contenido está lo interesante.
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#1 Cincocuatrotres
Este hombre hace unos analisis que se anticipa , ve lo que otros no ven
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rogerius #2 rogerius
#1 Apocalipsis digital fin del control umbilical de occidente.
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#3 Cincocuatrotres
#2 imagino que has corregido algo de mi torpeza, gracias.
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#10 MarlonBlando
#3 Apocalipsis digital fin del control umbilical de occidente.
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