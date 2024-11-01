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Una aplicación de verificación de edad de la UE puede ser pirateada en dos minutos, según afirma un experto en seguridad [ENG]

Según Paul Moore, la aplicación almacena un PIN cifrado de forma local, pero lo más importante es que el cifrado no está vinculado al almacén de identidad del usuario, donde se guardan los datos de verificación confidenciales. Esto abre la puerta a una forma de eludir la seguridad sorprendentemente sencilla. Al eliminar valores específicos vinculados al PIN de los archivos de configuración de la aplicación y reiniciarla, un atacante puede establecer un nuevo PIN sin perder el acceso a las credenciales creadas en el perfil anterior.

| etiquetas: verificación de edad , aplicación , unión europea , hackeada , experto
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ed25519 #1 ed25519
El ejperto que lo vea yo por favo  media
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menéame