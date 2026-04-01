Se aplica por primera vez la «detención preventiva» en Italia: 91 anarquistas retenidos por la policía en Roma

La intención era conmemorar la muerte de Sara Ardizzone y Alessandro Mercogliano, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado 19 de marzo, quizás —las investigaciones no han finalizado aún— tras la explosión de un artefacto que estaban fabricando. Lo que sucedió fue que las fuerzas policiales, sin sospecha alguna de delito, detuvieron, identificaron y transfirieron a noventa y una personas relacionadas con el área anarquista a comisaría, donde a algunas de ellas se les entregó una orden de alejamiento de la ciudad