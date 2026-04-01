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Se aplica por primera vez la «detención preventiva» en Italia: 91 anarquistas retenidos por la policía en Roma

La intención era conmemorar la muerte de Sara Ardizzone y Alessandro Mercogliano, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado 19 de marzo, quizás —las investigaciones no han finalizado aún— tras la explosión de un artefacto que estaban fabricando. Lo que sucedió fue que las fuerzas policiales, sin sospecha alguna de delito, detuvieron, identificaron y transfirieron a noventa y una personas relacionadas con el área anarquista a comisaría, donde a algunas de ellas se les entregó una orden de alejamiento de la ciudad

| etiquetas: policia , meloni , represión , detención preventiva , roma , orden de aleja
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3 comentarios
7 2 1 K 91 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal *
Ley Mordaza 4.0, el sueño humedo de todo puto nazi de mierda al volante de un país {0x1f525}
3 K 58
millanin #3 millanin
Recordemos que buena parte de las bombas anarquistas no las pusieron los anarquistas.
2 K 42
#2 harverto
Vaya, qué mala suerte. Con todos los fascistas violentos que hay, todos los agentes sionistas/islamistas planeando cometer atentados y les tiene que tocar a los anarquistas, usando una pila de sospechas y especulaciones. Ya está la lata abierta, a ver de qué color son los próximos agraciados.
3 K 35

menéame