Aplauden como focas amaestradas

Aplauden como focas amaestradas

Aplauden, fíjense en ellos. Aplauden siempre, lo aplauden todo. Aplauden incluso cuando el líder dice una gilipollez o miente con la impune desvergüenza de quien sabe que nadie le pedirá cuentas. Aplauden en grupo, a coro, jaleando la consigna como si les fuera la vida en ello, porque en realidad les va: el cargo, el coche oficial, el despacho, la tarjeta de crédito, el restaurante que nunca frecuentarían de dedicarse a un trabajo decente.

YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
este sitio pertenece a un tal Arturo. cuando la masa le aplaude a él por sus salidas de tono no la considera focas sino gente inteligente
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
El cansino este.  media
Morrison #5 Morrison
Y que se queje de los que aplauden al perro cuando Feijoo le han llegado a aplaudir un ANATOP AT... Que cruz tenemos con el señor Reverte, que solo ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.
magnifiqus #1 magnifiqus
Qué indignación tan selectiva tiene este hombre.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
totalmente de acuerdo
