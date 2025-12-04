edición general
5 meneos
20 clics
Apedrean la casa de la consejera canaria de Turismo en plena tramitación de la Ley de Vivienda Vacacional

Apedrean la casa de la consejera canaria de Turismo en plena tramitación de la Ley de Vivienda Vacacional

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León (PP), sufrió ataques con piedras contra su casa y su coche y todo tipo de amenazas e insultos en redes sociales durante la tramitación de la Ley de Vivienda Vacacional, la controversia que se generó en torno a su apuesta por regular el negocio de la vivienda vacacional en las islas,

| etiquetas: turismo , vivienda
4 1 1 K 41 politica
16 comentarios
4 1 1 K 41 politica
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
En Valencia mataron 230 personas pa que el turismo consumiera y no tiramos piedras a nadie. En cambio el sector turístico por regularlo tiran piedras. Igual deberíamos pasar a la siguiente fase.
3 K 62
#10 Restrepo77
#2 Desarrolla un poco eso de que “para que turismo consumiera” si puedes hacer el favor.
0 K 6
Asimismov #11 Asimismov *
#10 cógete el calendario y observarás que el 29 de octubre se corresponde con las vísperas del puente de todos los santos, 1 de nov.
0 K 12
#15 Restrepo77
#11 Ya, pero ¿crees que fueron capaces de no dar la alerta 2 horas antes pensando en las tiendas y el turismo, un lunes por la tarde con un viento horroroso que hacía imposible dar dos pasos?
Esa tarde no fue una tarde de compras.

Creo que es sobreestimar su intelecto. Simplemente estaban en un puesto que les quedó grande y lo gestionaron de la peor manera posible. Y el pato lo pagaron la población de l zona afectada, porque en Valencia ciudad, que apenas llovió, al día siguiente, estaban celebrando Halloween en muchas fallas y barrios. Que eso tampoco lo olvido porque lo vi con mis propios ojos. Con decenas de muertos aún entre el barro.
0 K 6
Olepoint #14 Olepoint
#2 Las garrapatas que viven a costa del tejido social español no van a soltar el "filete" de especular con la vivienda y vivir esclavizando al resto de los españoles, van a necesitar "unos buenos palos en los lomos"/impuestos para que suelten el "filete".
0 K 8
#4 egon_ *
Esta señora ha cabreado a muchísima gente en Canarias con leyes y regulaciones turísticas que expulsan a muchas personas de sus casas.

No justifico lo que ha ocurrido, pero ella solita se ha buscado no poder ni salir a la calle.
1 K 18
#1 patriota_de_pandereta
Es del PP, así que es jarabe democrático y está justificado.
1 K 17
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#1 Es entre el Pp y los empresarios del sector turístico en contra de la regulación.
2 K 49
Find #5 Find
#3 Cuál es la propuesta?
0 K 10
placeres #8 placeres *
nada es otra ley me confundí.
0 K 11
Sr.No #12 Sr.No
Qué pisos turísticos? Los de los particulares o los de los TUR?
0 K 11
Find #13 Find
"Ley de Ordenación Sostenible de Uso Turístico de Viviendas - Todo lo que necesitas saber sobre la nueva regulación de viviendas vacacionales en Canarias"
leycanariadeviviendavacacional.com/
"PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL USO TURÍSTICO DE VIVIENDAS"
leycanariadeviviendavacacional.com/wp-content/uploads/Ley-VV-texto-.pd
0 K 10
taranganas #6 taranganas
Si fuese mío uno de los "expropiados" no me lo quitaban en condiciones
0 K 9
strike5000 #7 strike5000 *
#6 ¿Qué pisos han "expropiado"? Es que estoy mirando un resumen de la ley y parece justo lo contrario, que pone trabas a los pisos turísticos.

"Una de las medidas más polémicas consiste en que no se podrán establecer nuevas viviendas vacacionales durante un periodo de cinco años, es decir, hasta 2030, [...]

Con la nueva legislación, el 90 % de las viviendas deberán destinarse a uso residencial, mientras que solo el 10 % podrán ser de uso vacacional, "

www.ilisastiguiabogados.com/claves-ley-vivienda-turistica-canarias/
1 K 21
#16 egon_
#7 Coalición Canaria con el apoyo del Partido Popular, publicó una Ley en 2013 en la cual se OBLIGABA a las personas que tienen un apartamento en zonas turísticas a cederlos a un explotador turístico que lo puede usar como y cuando le viene en gana, si no lo haces, te multan con hasta 3 mil euros, y esta señora se ha dedicado a multiplicar las multas desde que está en la consejería.

Son expropiaciones encubiertas, hay un revuelo enorme por este motivo y ya los juzgados están llenos de…   » ver todo el comentario
0 K 7
meroespectador #9 meroespectador
¿Cómo que no puedo tener libremente mi vivienda vacacional para mi uso y disfrute libremente, pero esto que es?
0 K 7

menéame