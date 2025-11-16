¡Apareció Tomasín! Localizado en un bar-tienda de Obona tras cinco días de búsqueda y "se encuentra bien" (pero se niega a volver a casa)

Tras cinco días de búsqueda desesperada y varios más desaparecido, Tomás Rodríguez Villar, "Tomasín", ha sido localizado en un bar-tienda de Obona (Tineo), precisamente la parroquia donde, tal y como contó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, un vecino había asegurado que lo vio en un cruce tapándose con un plástico y dirigiéndose hacia la parte baja del valle, por donde discurre un regato. "Se encuentra bien", han confirmado a este periódico fuentes cercanas al caso. Va vestido con ropa oscura y luce abundante pelo y barba de muchos días, aunque pare