edición general
4 meneos
35 clics
¡Apareció Tomasín! Localizado en un bar-tienda de Obona tras cinco días de búsqueda y "se encuentra bien" (pero se niega a volver a casa)

¡Apareció Tomasín! Localizado en un bar-tienda de Obona tras cinco días de búsqueda y "se encuentra bien" (pero se niega a volver a casa)

Tras cinco días de búsqueda desesperada y varios más desaparecido, Tomás Rodríguez Villar, "Tomasín", ha sido localizado en un bar-tienda de Obona (Tineo), precisamente la parroquia donde, tal y como contó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, un vecino había asegurado que lo vio en un cruce tapándose con un plástico y dirigiéndose hacia la parte baja del valle, por donde discurre un regato. "Se encuentra bien", han confirmado a este periódico fuentes cercanas al caso. Va vestido con ropa oscura y luce abundante pelo y barba de muchos días, aunque pare

| etiquetas: tomasín , bar-tienda , obona , asturias , rambo de tineo
3 1 0 K 39 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 39 actualidad
Pertinax #5 Pertinax *
#2 Reductos de la España Profunda en cualquier caso.
0 K 11
Pertinax #1 Pertinax *
En un bar. Si es que no falla.
0 K 11
#2 Astur_
#1 para el, en una tienda, para ti en un bar :troll:
0 K 11
#3 Astur_ *
#1 no te puedo votar negativo, por ser el que la envía, pero mira en otras noticias
"«Hizo la compra y se fue», asegura la Guardia Civil, en declaraciones recogidas por TPA"
0 K 11
#4 oscarcr80
No estaba muerto.
Estaba de parranda.
0 K 5

menéame