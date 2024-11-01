Aparecen los cadáveres de un joven de 20 años y una niña de 13 en una obra en Logroño

La Policía Nacional ha localizado esta noche los cuerpos sin vida de un hombre de 20 años y una niña de 13 en una obra de la calle Marqués de Larios, en Logroño, sin aparentes signos de violencia. El cuerpo ya ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjeron los hechos.
| etiquetas: cadáveres , logroño , obra
De ella salieron el joven y la menor que, una vez dentro del perímetro de la construcción, se adentraron al edificio para subir y se precipitaron juntos al vacío hacia la zona de la calle Marqués de Larios, cayendo casi en la zona de la calzada, a varios metros del armazón estructural.
La entrada de los jóvenes fue captada por las
… » ver todo el comentario