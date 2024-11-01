Aparece por primera vez en Andalucía el mejillón egipcio: ha llegado ya a 2 espacios naturales protegidos de Almería

La Junta de Andalucía confirmó la aparición por primera vez en su territorio del mejillón egipcio (Brachidontes pharaonis), especie invasora originaria del Mar Rojo, en la costa de Almería, en 2 espacios naturales protegidos: la Isla de San Andrés, en Carboneras, y el Islote de San Pedro, frente a Punta Javana, Parque Natural Cabo de Gata‑Níjar. No suele superar los 40 mm de largo. De color pardo oscuro, su concha tiene costillas finas y radiales. En otras partes del Mediterráneo forma poblaciones densas capaces de desplazar especies locales.