·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8693
clics
Cuando el objetivo de la propaganda estadounidense era España
7176
clics
Los "fachatroll"
6243
clics
Los mejores amplificadores baratos de la historia
5068
clics
El nutricionista Aitor Sánchez, sobre la nueva pirámide alimentaria de EEUU: “Responde más a criterios ideológicos y empresariales que de salud pública”
4025
clics
Trump, de 79 años, lee accidentalmente en voz alta la nota privada de Marco Rubio [ENG]
más votadas
372
Compra Europeo. Una iniciativa por la soberanía europea
267
Zapatero asesino
287
2026, el año en que espiar tus mensajes será legal (y constante)
557
“No susceptible de derivación hospitalaria”: la frase que condenó a 7291 personas
291
Apuestas y polémica: sospechan que Barron Trump ganó USD 400.000 tras la captura de Maduro
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
52
clics
Los aparcamientos que Gijón quiere vetar a las autocaravanas: «Hacen un uso incívico del espacio público»
El proyecto para la instalación de controles de gálibo llegará a Hermanos Castro, El Molinón y la avenida de Portugal, y se estudia también La Tejerona
|
etiquetas
:
autocaravana
,
gijón
,
asturias
,
incívico
,
parkings
,
gálibo
7
2
0
K
89
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
89
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
DaniTC
En Toledo es exagerado. Lo peor es que hay mucho incívico que tira las aguas fecales a la calle y huele fatal.
2
K
40
#4
Paltus
#2
eso no lo había oído en la vida, menudo asco de gente.
1
K
23
#7
endy
*
#2
tiene que ver con casos como este?
www.meneame.net/story/diana-joven-toledo-vive-autocaravana-desde-hace-
0
K
8
#8
Asimismov
#2
y el agua potable de Toledo huele peor que la calle.
0
K
12
#11
Alberto_meneame
#2
Al final pagamos justos por pecadores. Los que van con una furgo alquilada estilo roadsurfer normalmente son los que me he encontrado con menos consciencia sobre el tema
0
K
6
#6
AsVHEn
Son vehículos como el resto, que pueden aparcar en las plazas de aparcamiento como el resto.
A mi me molesta más cuando aparcan en batería y se sale un metro de la línea hacia la carretera, sean autocaravanas, furgonetas coches o lo que sea.
2
K
23
#13
eaglesight1
*
#6
Cuando están seis meses no es lo mismo, ni ensucian lo mismo. ¿Si tuviera 50 caravanas al lado de su casa durante meses pensaría lo mismo?.
0
K
18
#12
eaglesight1
*
www.malagahoy.es/malaga/sacaba-caravanas-malaga-asentamiento_0_2005614
No es el único sitio donde pasa. Es alucinante el número de caravanas en la zona. El problema es que ensucian, no cuidan, falta de higiene y de civismo, delincuencia, etc.
0
K
18
#3
Xuanin71
La verdad que me encanta ir al rastro a revolver, en las chatarras.
Pero la mitad del aparcamiento está ocupado por autocaravanas .
Las autocaravanas son como todo , si hay demasiadas llegan molestar
2
K
17
#9
kunter
#3
el problema de siempre: los incívicos. Paso todas las mañanas por ahí para llevar al colegio a los críos y no hay día que no me encuentre a un autocaravanista vaciando aguas negras en una alcantarilla, en pijama llenando garrafas de agua en la fuente, bolsas de basura fuera de la autocaravana...
Qué estoy lo hace una minoría, seguro. Porque de 30 autocaravanas, ves q lo hace 1 o 2.
0
K
9
#10
Borgiano
#3
En verano es acojonante la cantidad que hay en el parking del Molinón, y cada vez más. Me parece una puta guarrada, pero, bueno, creo que quejarse de esto no es políticamente correcto.
0
K
8
#5
Paltus
También podría poner control de anchura, ya hay coches que no caben en las plazas de aparcamiento y son una molestia.
0
K
10
#1
colipan
Pues si
0
K
10
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/diana-joven-toledo-vive-autocaravana-desde-hace-
A mi me molesta más cuando aparcan en batería y se sale un metro de la línea hacia la carretera, sean autocaravanas, furgonetas coches o lo que sea.
Pero la mitad del aparcamiento está ocupado por autocaravanas .
Las autocaravanas son como todo , si hay demasiadas llegan molestar
Qué estoy lo hace una minoría, seguro. Porque de 30 autocaravanas, ves q lo hace 1 o 2.