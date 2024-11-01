edición general
Los aparcamientos que Gijón quiere vetar a las autocaravanas: «Hacen un uso incívico del espacio público»

El proyecto para la instalación de controles de gálibo llegará a Hermanos Castro, El Molinón y la avenida de Portugal, y se estudia también La Tejerona

| etiquetas: autocaravana , gijón , asturias , incívico , parkings , gálibo
DaniTC #2 DaniTC
En Toledo es exagerado. Lo peor es que hay mucho incívico que tira las aguas fecales a la calle y huele fatal.
Paltus #4 Paltus
#2 o_o eso no lo había oído en la vida, menudo asco de gente.
Asimismov #8 Asimismov
#2 y el agua potable de Toledo huele peor que la calle.
#11 Alberto_meneame
#2 Al final pagamos justos por pecadores. Los que van con una furgo alquilada estilo roadsurfer normalmente son los que me he encontrado con menos consciencia sobre el tema
AsVHEn #6 AsVHEn
Son vehículos como el resto, que pueden aparcar en las plazas de aparcamiento como el resto.
A mi me molesta más cuando aparcan en batería y se sale un metro de la línea hacia la carretera, sean autocaravanas, furgonetas coches o lo que sea.
eaglesight1 #13 eaglesight1 *
#6 Cuando están seis meses no es lo mismo, ni ensucian lo mismo. ¿Si tuviera 50 caravanas al lado de su casa durante meses pensaría lo mismo?.
eaglesight1 #12 eaglesight1 *
www.malagahoy.es/malaga/sacaba-caravanas-malaga-asentamiento_0_2005614 No es el único sitio donde pasa. Es alucinante el número de caravanas en la zona. El problema es que ensucian, no cuidan, falta de higiene y de civismo, delincuencia, etc.
Xuanin71 #3 Xuanin71
La verdad que me encanta ir al rastro a revolver, en las chatarras.
Pero la mitad del aparcamiento está ocupado por autocaravanas .
Las autocaravanas son como todo , si hay demasiadas llegan molestar
#9 kunter
#3 el problema de siempre: los incívicos. Paso todas las mañanas por ahí para llevar al colegio a los críos y no hay día que no me encuentre a un autocaravanista vaciando aguas negras en una alcantarilla, en pijama llenando garrafas de agua en la fuente, bolsas de basura fuera de la autocaravana...
Qué estoy lo hace una minoría, seguro. Porque de 30 autocaravanas, ves q lo hace 1 o 2.
#10 Borgiano
#3 En verano es acojonante la cantidad que hay en el parking del Molinón, y cada vez más. Me parece una puta guarrada, pero, bueno, creo que quejarse de esto no es políticamente correcto.
Paltus #5 Paltus
También podría poner control de anchura, ya hay coches que no caben en las plazas de aparcamiento y son una molestia.
colipan #1 colipan
Pues si
