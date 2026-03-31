El apagón de internet de Putin: una caótica campaña para aislar a los rusos

Cuando este mes se desató un incendio en un centro comercial situado a pocos minutos a pie del Kremlin, uno de los modestos canales rusos de noticias en Telegram envió a un reportero al lugar. Había un problema: los datos móviles no funcionaban en el centro de Moscú, y Telegram, la aplicación más popular del país, estaba siendo bloqueada. “Fue como en 1997”, dijo Sergei Titov, editor del canal Ostorozhno Novosti, quien relató cómo el reportero, incapaz de enviar fotos o videos, llamó al teléfono fijo del canal para narrar:...