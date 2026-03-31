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El apagón de internet de Putin: una caótica campaña para aislar a los rusos

Cuando este mes se desató un incendio en un centro comercial situado a pocos minutos a pie del Kremlin, uno de los modestos canales rusos de noticias en Telegram envió a un reportero al lugar. Había un problema: los datos móviles no funcionaban en el centro de Moscú, y Telegram, la aplicación más popular del país, estaba siendo bloqueada. “Fue como en 1997”, dijo Sergei Titov, editor del canal Ostorozhno Novosti, quien relató cómo el reportero, incapaz de enviar fotos o videos, llamó al teléfono fijo del canal para narrar:...

| etiquetas: rusia , putin , guerra , censura , datos móviles , telegram
6 1 2 K 66 politica
6 comentarios
6 1 2 K 66 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Si EEUU hace lo mismo con TikTok es defender la libertad y la seguridad nacional (la de israel que pierde apoyo)

Si lo hace Putin es caótica campaña, de verdad la [censored] de satanás tela eh #0
5 K 81
Pertinax #4 Pertinax *
#1 ¡Deja de perseguirmeeeeerl! Parece que algo te haya molestado, y es normal. No lograrás acallarme, soy Jesucristo.
1 K 31
cosmonauta #5 cosmonauta
#1 Todavía hay grados. Uno es un estercolero, pero el otro una cienaga ponzoñosa. En USA nadie se ha atrevido a cortar internet, porque además, es ridículo y pegarse un tiro en los pies. Cualquier estudiante de informática ha montado una comunicación TCP o UDP en las prácticas.
2 K 47
cosmonauta #6 cosmonauta
Relacionada y posiblemente antigua. El número de detenidos debe ser mucho mayor ahora www.meneame.net/m/actualidad/menos-12-detenidos-moscu-protestas-contra
2 K 47
Don_Pixote #3 Don_Pixote *
ambas son censura y control de la población

Me gustaría ver los comentarios donde #0 u otros meneantes defienden esa postura que describes

#_1 ah me olvidaba que tienes censurado a medio menéame , y encima vienes de defensor de la libertad de expresión :-D
2 K 39
antesdarle #2 antesdarle
"llamó al teléfono fijo del canal para narrar" Rusia en 2026, te cagas xD
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menéame