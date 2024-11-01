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Anuncio del siglo XVIII de tabaco de Virginia Eng]

Anuncio del siglo XVIII de tabaco de Virginia Eng]  

Un anuncio de tabaco de Virginia realizado con una xilografía del siglo XVIII. La imagen muestra a niños esclavos trabajando en una plantación de tabaco. (Museo Británico, Londres).

| etiquetas: anuncio , tabaco , virginia
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6 comentarios
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themarquesito #5 themarquesito
#3 Hacer un grabado en madera es mucho más difícil que sobre plancha de cobre, que permite trabajos mucho más detallados. Los magníficos grabados de Durero, por ejemplo, son casi todos sobre planchas de cobre, y se nota mucho.
en.wikipedia.org/wiki/List_of_engravings_by_Albrecht_Dürer
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EldelaPepi #6 EldelaPepi *
#5
Sí que será mas difícil grabar en madera en formatos pequeños debido al veteado y tal y que el cobre es dúctil y mas o menos homogéneo.
Eso lo entiendo.
Pero del anuncio del tabaco a los grabados que me has enseñado hay años luz de diferencia.

¿No podría ser que lo hiciera el mismo terrateniente con una navaja a la sombra de un roble, bebiendo zarzaparrilla, mientras veía a los capataces mover el látigo en la plantación?
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juliusK #4 juliusK *
Yo veo esclavos desnudos más bien, aunque les importase una mierda la edad del esclavo y la misma esclavitud y no lo ocultaban. Casi, casi como ahora.
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EldelaPepi #1 EldelaPepi
No dudo que se usaran niños esclavos en cualquier cultivo, pero en el anuncio no los veo.

Lo que veo es que el que lo hizo dibujaba como el culo.
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themarquesito #2 themarquesito
#1 Es más bien culpa del grabador que del dibujante, que la imagen es un grabado probablemente hecho con plancha de madera.
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EldelaPepi #3 EldelaPepi
#2
Habría que ver el dibujo original entonces.

El grabador estaría empezando. :-)
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