Investigadores identifican al niño esclavizado en una pintura de Joshua Reynolds [Eng]  

Investigadores del Reino Unido han descubierto la identidad de un niño esclavizado retratado en una obra maestra temprana del pintor del siglo XVIII Joshua Reynolds. El óleo sobre lienzo de 1748 muestra a Paul Henry Ourry, rubio y ataviado con el uniforme de teniente de la Marina Real, en una pose impasible. Un niño negro, con un deslumbrante turbante blanco y un pendiente de perla, se encuentra a la derecha de Ourry, La pintura fue encargada por la Corporación de Plympton , junto con un retrato del capitán George Edgumbe , que Reynolds realizó